27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü

Eski Başbakan Adnan Menderes
, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu
ve Maliye
Bakanı Hasan Polatkan
için idam edilişlerinin 58. yılında Sakarya
'da anma etkinliği düzenlendi. AK Parti
Sakarya İl Başkanlığı üyeleri, ellerindeki "Son sözü millet söyler", "Milletine adanmış yiğitçe bir ömür", "İdam edilen milletin iradesiydi", "Bu dava millet davası" yazılı dövizlerle Adapazarı
Kültür Merkezi önünde toplandı.
Grup adına açıklama yapan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinin üzerinden 58 yıl geçtiğini anımsattı.
Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi'nin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirten Tever, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi'nin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını ifade etti.
Basın açıklamasına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
ve Erenler
Belediye Başkanı Fevzi Kılıç
da katıldı.