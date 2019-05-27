27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü

AK Parti İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Abalı, "Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir.

AK Parti İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Abalı, "Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir." dedi.

Parti binasında bir araya gelen partililer, "Bu Dava Millet Davası, "Son Sözü Millet Söyler", "Demokrasi Şehitlerimizi Unutmadık" dövizleri taşıdı.

AK Parti İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Abalı, burada yaptığı basın açıklamasında, 27 Mayıs Darbesi'nin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtti.

Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi'nin ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını vurgulayan Abalı, şunları kaydetti:

"Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin, 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim.' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye'de, koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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