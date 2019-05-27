Son Dakika Haberleri: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü

1 saat önce

AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Koşker, "27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir.

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü, System.String[]
AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Koşker, "27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir." dedi.

Parti binası önünde bir araya gelen partililer adına konuşan Koşker, 27 Mayıs Darbesi'nin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.
Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi'nin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını belirten Koşker, rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes'in ve yol arkadaşlarının, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını ifade etti.
Dönemin CHP yönetimini eleştiren ve Menderes'in icraatlarını anlatan Koşker, "27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin, 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. 'Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın' dizelerini yaşatırcasına hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye'de; koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır." diye konuştu.
Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı verdiğini anlatan Koşker, şöyle devam etti:
"Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:32 Kaynak: AA
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