Son Dakika Haberleri: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü

1 saat önce

AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü, System.String[]
AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.
Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen partililer ellerinde taşıdıkları dövizlerle 27 Mayıs 1960 darbesine tepki gösterdi. Bazı partililer de slogan atarak darbe sürecinde yaşanılanları protesto etti.
AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, yaptığı basın açıklamasında, 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturduğunu söyledi.
Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in idama mahkum edildiğini anımsatan Ateş, şöyle konuştu:
"Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs 1960 darbesinin benzer senaryosu, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür."
Ateş, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini andığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:38 Kaynak: AA
AK Parti, Güncel
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