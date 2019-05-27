27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü

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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 27 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi