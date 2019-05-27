27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü

AK Parti İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Elçin Dilşah Güçyener, " 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Elçin Dilşah Güçyener, " 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen partililer, taşıdıkları "Bu Dava Millet Davası, "Son Sözü Millet Söyler", "Demokrasi Şehitlerimizi Unutmadık" dövizleri taşıdı.

AK Parti İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Elçin Dilşah Güçyener, burada yaptığı basın açıklamasında 27 Mayıs darbesinin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

27 Mayıs'ın demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Güçyener, "27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır." dedi.

Demokrat Parti'nin Adnan Menderes ve yol arkadaşları öncülüğünde rekor bir oyla göreve geldiğini hatırlatan Güçyener, yapılan çalışmalarla Türkiye'nin kısa sürede büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunu FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar gerçekleştirilmek istediğini belirten Güçyener, Türk milletinin buna geçit vermediğini vurguladı.

Türk milletinin her zaman darbeye karşı durduğunu vurgulayan Güçyener, şöyle devam etti:

"2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin, 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir.

Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."

Basın açıklamasına AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, belediye ve il genel meclis üyeleriyle partililer katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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