Son Dakika Haberleri: 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü

2 saat önce

Adıyaman'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü, System.String[]
Adıyaman'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Keleş Konağı'nın önünde bir araya gelen partililer, "Millet için verilen ömür", "Son sözü millet söyler", "Milletin mayası iman ve ahlak" yazılı dövizler taşıdı.
Burada konuşan AK Parti İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Gülendam Çelik, Türk milletini dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını belirtti.
27 Mayıs darbesinin seçilen bir başbakanının idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke bıraktığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz, vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016'da gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz, bir daha darbelere geçit vermemek üzere meydanlara dökülmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir."
Basın açıklamasına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:26 Kaynak: AA
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