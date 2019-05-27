27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü

- AK Parti Kayseri
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun konuşması
Programdan görüntüler KAYSERİ - Darbeciler tarafından 59 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes
, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu
ve Maliye
Bakanı Hasan Polatkan
için Kayseri'de anma etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan birçok partili ellerinde "Halkın adamı Menderes", "Bu dava millet davası", "Son sözü millet söyler", "Demokrasi şehitlerimizi unutmadık" yazılı pankartlar taşıdı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin, Türkiye
tarihinde ilk darbe olma özelliği taşıdığını söyledi.
Darbenin Türkiye'de toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik olarak tamir edilmez tahribatlara yol açtığını belirten Çopuroğlu, "27 Mayıs darbesi milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye ve insanlığa olan büyük bir ihanetin adıdır." dedi.
Çopuroğlu 27 Mayıs darbesinde yaşananların hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.