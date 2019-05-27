Son Dakika Haberleri: 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü

1 saat önce

- AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun konuşması Programdan görüntüler KAYSERİ - Darbeciler tarafından 59 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Kayseri'de anma etkinliği düzenlendi.

- AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun konuşması
Programdan görüntüler KAYSERİ - Darbeciler tarafından 59 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Kayseri'de anma etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan birçok partili ellerinde "Halkın adamı Menderes", "Bu dava millet davası", "Son sözü millet söyler", "Demokrasi şehitlerimizi unutmadık" yazılı pankartlar taşıdı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin, Türkiye tarihinde ilk darbe olma özelliği taşıdığını söyledi.
Darbenin Türkiye'de toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik olarak tamir edilmez tahribatlara yol açtığını belirten Çopuroğlu, "27 Mayıs darbesi milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye ve insanlığa olan büyük bir ihanetin adıdır." dedi.
Çopuroğlu 27 Mayıs darbesinde yaşananların hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.
27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:27 Kaynak: AA
Menderes, Kayseri, AK Parti, Güncel
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