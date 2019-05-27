27 Mayıs 1960 darbesi

Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı dolayısıyla AK Parti il teşkilatları tarafından basın açıklaması yapıldı.

Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı dolayısıyla AK Parti il teşkilatları tarafından basın açıklaması yapıldı.

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililer, "Bu dava millet davası", "Söz milletin karar milletin", "Demokrasi şehitlerini unutmadık", "Halkın adamı Menderes" ve "Yeter söz milletin" dövizleri açtı.

AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mehmet Özpolat, burada açıklama yaptı.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıdığını belirten Özpolat, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen darbenin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu aktardı.

Özpolat, şunları kaydetti:

"Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen partililerle Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Bu dava millet davası", "Son sözü millet söyler", "Demokrasi şehitlerimizi unutmadık" dövizleri taşıdı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Alıcı, yaptığı açıklamada, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin 27 Mayıs 1960 askeri darbeyle atıldığını belirtti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da AK Parti İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 askeri darbesi kınandı.

Büyükşehir Belediyesi önünde parti adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Suyun, darbe dönemlerinin bir daha yaşanmamasını temenni ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Suyun, Türkiye'de benzer olumsuz olayların sonra da devam ettiğini dile getirerek, üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz'da karşılarına çıktığını ancak milletin darbeye geçit vermemek için meydanlara döküldüğünü kaydetti.

Gaziantep

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara bir ihanet olduğunu söyledi.

Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara geldiğini hatırlatan Özkeçeci, projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını anlattı.

Adıyaman

Adıyaman'da Keleş Konağı'nın önünde bir araya gelen partililer, "Millet için verilen ömür", "Son sözü millet söyler", "Milletin mayası iman ve ahlak" yazılı dövizler taşıdı.

Burada konuşan AK Parti İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Gülendam Çelik, 27 Mayıs darbesinin seçilen bir başbakanının idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke bıraktığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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