27 Mayıs 1960 darbesi

Trabzon, Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı nedeniyle AK Parti tarafından basın açıklaması yapıldı.

Trabzon, Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı nedeniyle AK Parti tarafından basın açıklaması yapıldı.

Giresun Atatürk Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesinin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını belirten Tatlı, "Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır." dedi.

Demokrasinin ve özgürlüklerin daim olması adına başta Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmayacaklarını belirten Tatlı, "27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasına, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ordu

AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Ali Yekta Poyraz, Altınordu ilçesindeki Tahıl Pazarı Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 27 Mayıs 1960 darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğunu, darbenin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

Poyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı verdiğini söyledi.

Artvin

AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen basın açıklaması için partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Halitpaşa Meydanı'nda toplandı.

Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan, tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Adnan Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız çevrelerin, yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırladıklarını söyledi.

Trabzon

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Ahmet Karadeniz, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını ifade etti.

Karadeniz, 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğuna vurgu yaparak, "Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. " ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, "Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 27 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi

Enerji Bakanı Dönmez: Seçim Sürecini Riske Atmayacak Şekilde Tüm Tedbirleri Aldık