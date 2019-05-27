27 Mayıs 1960 darbesi

Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Yalova'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı nedeniyle AK Parti İl Başkanlıklarınca basın açıklaması yapıldı.

Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Yalova'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı nedeniyle AK Parti İl Başkanlıklarınca basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Bursa İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem, Bursa 15 Temmuz Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinde vesayet odaklarının, oluşturdukları baskı rejimiyle temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak toplumu sindirmeye çalıştığını söyledi.

Kurem, "Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atılmıştır." dedi.

Kurem, şöyle konuştu:

"Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir."

Kütahya

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, parti binası önünde yaptığı açıklamada, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihine silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesinin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını açtığını belirtti.

Balıkesir

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki basın açıklamasında, darbelerin insanlığa, vicdanlara yönelik büyük ihanet olduğunu söyledi.

Sağlam, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturulduğunu belirterek, "Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.



Programa, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve AK Parti il yönetimi katıldı.

Yalova

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Fatma Zehra Öztürk, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

Öztürk, "27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar

Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!