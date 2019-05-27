27 Mayıs 1960 darbesi

Van
, Bitlis
ve Muş
'ta 27 Mayıs 1960 askeri darbesi basın açıklamalarıyla protesto edildi.
Van AK Parti
İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Faysal İnan, yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtti.
İnan, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesinin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını ifade etti.
Bitlis
Bitlis Ulu Cami Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Tekev
, 27 Mayıs darbesinin, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atılmıştır" dedi.
27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz hain darbe girişimiyle tekrar yaşandığını anlatan Tekev, şunları kaydetti:
"Milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür."
Muş
Muş'ta AK Parti İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Muhtesim Tunç da yaptığı açıklamada, dönemin tek partili CHP
yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes
ve yol arkadaşlarının kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye
'ye çağ atlattığını belirtti.
Tunç, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu
ve Hasan Polatkan
olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.