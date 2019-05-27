Son Dakika Haberleri: 27 Mayıs 1960 darbesi

27 Mayıs 1960 darbesi

4 saat önce

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

27 Mayıs 1960 darbesi, System.String[]
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtildi.
27 Mayıs darbesinin, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturdu belirtilen açıklamada şu ifadelre yer verildi:
" Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:41 Kaynak: AA
Diyarbakır, AK Parti, Güncel
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