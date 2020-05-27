27 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

27 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:25 Son Durak 01:00 Ölümlü Dünya 01:25 Kardeşim Benim 2 03:45 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Oscar Çöllerde 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:30 Emoji Filmi 12:20 Oscar Çöllerde 13:00 Gün Ortası 14:00 Centilmen 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Evde Bayram Konserleri: Mazhar Alanson 20:00 Kuruluş Osman 21:00 Karlar Ülkesi 23:00 Ölümlü Dünya

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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