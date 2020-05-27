27 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

27 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 00:00 Tarafsız Bölge 01:00 Akıl Çemberi 04:00 Gece Haberleri 05:00 Gece Haberleri 06:00 Güne Merhaba 08:00 Güne Merhaba 08:40 A'dan Z'ye 11:00 A'dan Z'ye 12:00 Bugün 14:00 Bugün 15:00 Günlük 16:00 Günlük 17:00 Günlük 18:00 Ana Haber 20:30 Tarafsız Bölge 21:00 Akıl Çemberi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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