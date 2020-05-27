27 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Organik Aşk
00:30 Kayseri Aslanı
02:00 Maskeli Beşler: Irak
02:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
03:30 Temizlik Benim İşim
05:15 Hayat Sevince Güzel
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
13:00 25 Litre
14:15 Temizlik Benim İşim
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Kayseri Aslanı
20:30 Tatlı Bela
22:00 Maskeli Beşler: Irak
22:45 Hadi İnşallah