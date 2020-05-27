27 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

27 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:30 İçerde 03:30 Kalp Atışı 05:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Pis Yedili 10:00 Yeni Gelin 12:15 Kalp Atışı 14:45 Refika ile Memleket Hazineleri 15:30 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Çakallarla Dans 2 20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 21:45 Güldür Güldür Show 22:00 Güldür Güldür Show 23:45 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 23:45 Çakallarla Dans 2

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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