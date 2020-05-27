27 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Spor Kitaplığı
01:00 Leicester City - Liverpool
01:40 Süper Lig Goller
01:50 TFF 1. Lig Goller
02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
03:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
03:40 Almanya'dan Futbol
04:20 Spor Kitaplığı
04:25 Takvim Yaprakları
04:30 Unutulmaz Maçlar
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Şili
07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Leicester City - Liverpool
10:30 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya – Meksika
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
16:00 Unutulmaz Maçlar
16:00 Juventus - Roma
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:45 Almanya'dan Futbol
21:25 Werder Bremen - Mönchengladbach
21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Hoffenheim – Köln
23:20 Almanya'dan Futbol