27 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:00 Kelime Oyunu 02:10 Kanıt 03:20 Çocuklar Duymasın 05:00 Geniş Aile 06:00 Kampüsistan 08:15 Çocuklar Duymasın 11:00 Doktorlar 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 16:00 Sağlıkla Gülümse 16:30 Yaprak Dökümü 19:15 Kelime Oyunu 21:00 Yalan Dünya 23:15 Kanıt

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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