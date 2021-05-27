27 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Altay - Altınordu

03:45 Hedef Süper Lig

06:15 Avrupa Şampiyonası Finaller

06:20 Avrupa Şampiyonası Klasikler

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

13:00 Spor Bülteni

13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

18:00 Milli Maç Özel

19:55 Türkiye - Azerbaycan

22:00 Milli Maç Özel

23:30 Aktüel Futbol