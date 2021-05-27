Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Altay - Altınordu
03:45 Hedef Süper Lig
06:15 Avrupa Şampiyonası Finaller
06:20 Avrupa Şampiyonası Klasikler
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
18:00 Milli Maç Özel
19:55 Türkiye - Azerbaycan
22:00 Milli Maç Özel
23:30 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika