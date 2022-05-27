27 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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27 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

27.05.2022 06:42
27 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

27 Mayıs 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Seri A Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:45 Spor Atlası

03:55 Spor Takvimi

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 İtalya Seri A Goller

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Goller

13:40 İngiltere Premier Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Taktik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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26 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 26 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 25 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 25 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

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Son Dakika TV 27 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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