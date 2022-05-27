Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:45 Spor Atlası
03:55 Spor Takvimi
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 İtalya Seri A Goller
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Goller
13:40 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Taktik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Son Dakika › TV › 27 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika