27 Mayıs darbesi mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon 593 bin 678 belge inceleyecek - Son Dakika

27 Mayıs darbesi mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon 593 bin 678 belge inceleyecek

26.05.2021 17:47
27 Mayıs darbesi mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon 593 bin 678 belge inceleyecek, System.String[]

Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, komisyonun, darbe dönemine ilişkin 593 bin 678 dijital belgeyi inceleyeceğini bildirdi.

Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, komisyonun, darbe dönemine ilişkin 593 bin 678 dijital belgeyi inceleyeceğini bildirdi.

Birkan, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin tüm izlerinin toplum, siyaset ve devlet hayatından silinmesine yönelik birçok adım atıldığını hatırlattı.

TBMM'nin, 3374 ve 3623 sayılı kanunlarla Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun itibarlarını iade ettiğini anımsatan Birkan, Yassıada'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirtti.

Son olarak 7248 sayılı kanunla, 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesince çıkarılan geçici 1 sayılı ilk kanunun iki hükmünün, 27 Mayıs 1960'tan geçerli olacak şekilde ilga edildiğini aktaran Birkan, bu şekilde 7248 sayılı kanunla Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun varlığı ve aldığı kararlar ile yaptığı işlemlerin hukuki dayanaktan mahrum hale geldiğini kaydetti.

Birkan, 7248 sayılı kanun uyarınca 14 Ekim 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan komisyonun görevinin, "1960 darbesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesince kurulan ve 7248 sayılı kanunla varlığı hukuki dayanaktan mahrum hale getirilen Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin, soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevi zararlar ve mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak" şeklinde tanımlandığını belirtti.

Resmi Gazete'de 24 Şubat 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esasların tespit edildiğine değinen Birkan, bu usul ve esaslar uyarınca belirlenen 3 aylık başvuru süresinin dün sona erdiğini ifade etti.

"Komisyonumuz çalışmalara devam ediyor"

Sürenin sona ermesiyle inceleme sürecinin başlayacağına işaret eden Birkan, şunları kaydetti:

"Komisyonumuz 593 bin 678 dijital belge inceleyecek. Başvurular devam ederken komisyonumuz çalışma alanıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından 346 bin 510 sayfa dijital belge ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığından 247 bin 168 sayfadan oluşan dijital belge temin edilmiştir. 3 aylık başvuru sürecinde, Devlet Arşivleri Başkanlığından temin edilen 346 bin 510 sayfa belgenin tasnifi ve incelenmesi tamamlanmıştır. TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca 20 Mayıs 2021'de komisyonumuza gönderilen 247 bin 168 sayfadan oluşan dijital belgenin tasnif ve inceleme işlemine başlanmıştır. Komisyonumuz çalışmalarına devam etmekte olup, başvuru belgeleri ve arşiv belgeleri üzerinde yapılmakta olan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde karar vermeye elverişli hale getirilen dosyalar gündeme alınarak karar verme sürecine geçilecektir."

Halkın iradesine karşı yapılan 1960 darbesi ile mağdur edilerek, haksız ve hukuksuz şekilde darbeciler tarafından hayatlarına son verilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve dönemin mağdurlarından vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Birkan, yine dönemin mağdurlarından hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika 27 Mayıs darbesi mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon 593 bin 678 belge inceleyecek - Son Dakika


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