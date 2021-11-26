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27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı - Son Dakika

27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı

26.11.2021 13:46

ANKARA'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde zarar görenler veya mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması talebi ile yapılacak başvuruları değerlendirip, karara bağlamak üzere kurulan komisyon, çalışmalarını tamamladı.

ANKARA'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde zarar görenler veya mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması talebi ile yapılacak başvuruları değerlendirip, karara bağlamak üzere kurulan komisyon, çalışmalarını tamamladı. Komisyon, yapılan 3 bin 52 başvurudan 1457'sini kabul edilebilir bularak, tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, komisyon binasında basın toplantısı düzenledi. Birkan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin çok partili hayata geçtikten sonra millet iradesine karşı yapılmış ilk darbe olduğunu hatırlatarak, "Bu darbe sonrasında Milli Birlik Komitesi tarafından milletimizin iradesi hiçe sayılarak seçilmiş hükümet görevden el çektirilmiş, ülke yönetimi haksız bir şekilde gasp edilmiştir. Darbeciler, çıkardıkları 1 sayılı Kanun ile Anayasa'yı ilga etmiş, Meclis'i kapatmış, hükümeti lağvetmiş, Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu ile de yargı yetkisine el koymuştur" diye konuştu.

370 ZARAR GÖREN İLE İLGİLİ TAZMİNAT KARARI

Komisyona 3 aylık başvuru süresinin 25 Şubat 2021 tarihinde başladığını ve 25 Mayıs 2021'de sona erdiğini anımsatan Birkan, "Komisyonumuza, 7248 sayılı kanunla hukuki dayanaktan mahrum hale gelen Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar neticesinde zarar gördükleri beyanını içeren toplam 3 bin 52 başvuru yapılmıştır. Komisyonumuzun çalışmaları sonrasında bu başvurulardan 370 zarar gören ile ilgili 1457 başvurunun 7248 sayılı Kanun kapsamında olduğu anlaşılmıştır. Zarar gördüğünü beyan eden 194 kişiye ilişkin 1595 başvurunun ise 7248 sayılı kanun kapsamına girmediği belirlenmiştir. Kanun kapsamında olan başvurular incelenirken, başvuru formları ve ekinde yer alan belgeler ile varlığı hukuki dayanaktan yoksun Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanına ait Devlet Arşivlerinden temin edilen 346 bin 510 sayfa evrak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden temin edilen 247 bin 168 sayfa evrak ayrı ayrı incelenmiştir. Arşiv belgelerinde geçen isimler üzerinden sanal dosyalar oluşturulmuştur. Başvuru yapıldığında başvuru dosyası ile arşiv belgelerine göre oluşturulan sanal dosyalar birleştirilmiştir" dedi.

'15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİR'

Komisyon Çalışma Usul ve Esaslarının 10'uncu maddesi uyarınca başvuruların müzakeresi ve karara bağlanmasına 22 Eylül 2021 tarihinde yapılan toplantı ile başlandığını belirten Birkan, "Haftalık yapılan toplantılar sonucunda 2 Kasım 2021 tarihinde başvuruların müzakereleri ve karara bağlanma süreci tamamlanmıştır. Her başvuruya ilişkin ayrı ayrı düzenlenerek imza altına alınan toplantı tutanakları uyarınca gerekçeli kararların yazımı ve onay işlemleri tamamlanmış olup, kararların ilgililere tebliğ edilmesine bugünden itibaren başlanacaktır. Komisyonun Çalışma Usul ve Esaslarına göre, komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere verilecek dilekçe ile doğrudan veya valiliklerin il yazı işleri müdürlüğü aracılığı ile komisyona itiraz başvurusunda bulunulabilecektir" ifadelerini kullandı.

'GAYEMİZ ACILARI HAFİFLETMEK'

Birkan, geçmişi değiştirmenin ve kaybedileni geri getirmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Fakat bir gayesi de bu acıları bir nebze de olsa manevi açıdan hafifletmek olan komisyonumuz kararlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün tarihin sayfaları içerisinde darbeye maruz kalanlar hayırla yad edilmekte olup milletimizin gönlünde daima yaşayacaklardır. Buna karşın darbeciler ve Yassıada kararlarını verenler halkımızın gönlünde mahkum edilmişlerdir" dedi.

Birkan, başvuruları kabul edilenlere tazminat ödeneceğini de bildirdi.

27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı
27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı
27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı
27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı

Adalet, Ankara, Darbe, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı - Son Dakika


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