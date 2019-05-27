27 Mayıs darbesinin yıldönümü

AK Parti Van İnsan Hakları Başkanı Faysal İnan, "Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır" dedi.

AK Parti Van İnsan Hakları Başkanı Faysal İnan, "Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır" dedi.



AK Parti Van İl Başkanlığı binasında yapılan açıklamada, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğuna dikkat çekildi. Basın açıklamasını okuyan AK Parti Van İnsan Hakları Başkanı Faysal İnan, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle atıldığını belirtti. Başkan İnan, "Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını ihya eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına attığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır" dedi.



Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Adnan Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanların yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbe zeminin hazırladığını ifade eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Mahkeme Başkanı Salim Başol'un, 'Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor' sözleri hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir." - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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