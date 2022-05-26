"27 Mayıs Demokrasi Sergisi" açıldı - Son Dakika
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"27 Mayıs Demokrasi Sergisi" açıldı

26.05.2022 15:55
"27 Mayıs Demokrasi Sergisi" açıldı

Karaman'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından "27 Mayıs Demokrasi Sergisi" açıldı.

Karaman'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından "27 Mayıs Demokrasi Sergisi" açıldı.

Hatuniye Medresesi'ndeki sergi açılışında Kur'an-ı Kerim okundu.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, 1950'de Adnan Menderes ve arkadaşlarının iktidara geldiğini hatırlattı.

Adnan Menderes'in iktidara geldikten sonra milli ve manevi değerlere savaş açan zihniyetin uygulamalarına son verdiğini ifade eden Çağlayan, "Milletimizin, vatanımızın hizmetkarı oldular. Bunu istemeyen bu zihniyet, 1960'ta ilk askeri darbesini yaptı ve Adnan Menderes ve arkadaşları yine vatan için bedel ödedi. Biz darbeyi unutmadık, unutturmayacağız inşallah. Bu ilk darbeydi bununla kalmadı. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve en sonra 15 Temmuz darbeleriyle milletimiz yüz yüze kaldı. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, darbecilere karşı ayağa kalktı, sokağa indi, meydanları doldurdu ve darbecileri inşallah darbe dönemini ilelebet kapattı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk askeri darbe olarak kayıtlara geçen "27 Mayıs Darbesi"ni konu alan resimlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bayır, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, SGK İl Müdürü Serdar Fındık, Sağlık İl Müdürü Adnan Kurşun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, AK Parti, Karaman, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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