27 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile oynayacakları maç öncesi Antalya'da kampa girecek.

14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek.

18.30 A Milliler, ilk antrenmanlarını gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE

Futbolda şike soruşturması adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Sanık savunmaları ile sürecek davaya Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım da izleyici olarak katılacak.

