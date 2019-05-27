Son Dakika Haberleri: 27 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

27 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

9 dakika önce

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIA Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile oynayacakları maç öncesi Antalya'da kampa girecek.

27 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile oynayacakları maç öncesi Antalya'da kampa girecek.
14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek. 
18.30 A Milliler, ilk antrenmanlarını gerçekleştirecek. 

FENERBAHÇE
Futbolda şike soruşturması adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Sanık savunmaları ile sürecek davaya Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım da izleyici olarak katılacak. 
 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:02 Kaynak: DHA
Futbol, Konya, Antalya, Spor
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