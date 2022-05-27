27 Mayıs'ta gram altın 977 liradan alıcı buluyor

Altının gram fiyatı, 8 işlem gününe ulaşan yükseliş serisini dün sonlandırarak günü yüzde 0,2 azalışla 973,3 liradan tamamladı. Yeni güne ise yükselişle başlayan gram altın, 977 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.565 lira, Cumhuriyet altını da 6.453 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,1 azalışla 1.850,8 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1.857,1 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının küresel piyasalarda pozitif karşılandığını söyledi. Bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?