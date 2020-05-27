27 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı ve Can Kaybı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni rakamları açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.



27 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı



Son 24 saatte 21.043 test yapıldı ve 1.035 yeni vaka tespit edildi. Bugün 34 kişi hayatını kaybetti ve 1.286 kişi iyileşti.



Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 27 Mayıs



27 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 159.797 oldu. Toplam vefat ise 4.431'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 723, toplam entübe hasta sayısının ise 331 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 122.793 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.894.650 olduğu paylaşıldı.



Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR. "



Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/N5Enejkz8h

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2020