27 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

02:00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:30 Kuruluş Osman

05:00 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Dizi TV

11:10 Kuruluş Osman

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

15:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal

22:30 Kim Milyoner Olmak İster?