27 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 CNN TÜRK Masası

01:00 Türkiye'nin Gündemi

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

06:00 Güne Merhaba

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:00 Güne Merhaba

08:45 A'dan Z'ye

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Gündem 12

12:00 Haber

13:00 Haber

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

14:00 Haber

15:00 Haber

16:00 Haber

16:00 Günlük

17:00 Günlük

17:00 Haber

17:30 Dolaptaki Sürpriz

18:00 Haber

18:15 Yeşil Doğa

19:00 Ana Haber

20:30 Tarafsız Bölge

21:00 Türkiye'nin Gündemi