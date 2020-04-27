27 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Blueberry: Olağanüstü Macera
00:30 Paris’ten Sevgilerle
01:30 Şevkat Yerimdar
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:30 Aşk Yeniden
04:30 Ayla
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Refika ile Öze Dönüş
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Yaparsın Aşkım
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ayla
20:30 Aşk Şarkısı
22:45 Paris’ten Sevgilerle
23:00 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye