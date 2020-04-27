27 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Blueberry: Olağanüstü Macera

00:30 Paris’ten Sevgilerle

01:30 Şevkat Yerimdar

02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:30 Aşk Yeniden

04:30 Ayla

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Şevkat Yerimdar

13:00 Refika ile Öze Dönüş

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Yaparsın Aşkım

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ayla

20:30 Aşk Şarkısı

22:45 Paris’ten Sevgilerle

23:00 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye