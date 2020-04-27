27 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Kung Fu Panda

02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04:30 Doktor Civanım

04:30 5N 1K

05:15 Akasya Durağı

06:00 Müzik Arası

06:15 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:15 Gelinim Mutfakta

14:00 Hayat Tamircisi

15:10 Arda ile Omuz Omuza

15:45 Çarkıfelek

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Kung Fu Panda

20:15 Recep İvedik 2

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Recep İvedik 2