27 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

04:30 Eylem Aksın Zamanı

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Eylem Aksın Zamanı

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Senede Bir Gün

14:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

17:15 Maksat Yaşam

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

20:00 Sağ Salim

21:45 İbo İle Güllüşah

22:15 Güldür Güldür Show

23:45 İbo İle Güllüşah