27 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01:55 Kuruluş
02:00 Kuruluş
02:45 Sahur Bereketi
04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:20 Hacı Arif Bey
05:25 Yamak Ahmet
05:40 Kuşlarla Yolculuk
06:05 Küçük Hanımefendi
06:05 Sağlıklı Mutfak
06:50 Bir Yusuf Masalı
07:50 Uğurlugiller
08:40 Yamak Ahmet
09:15 Kuruluş
09:30 İyi Fikir
10:00 Diriliş Ertuğrul
10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:40 İki Ekmek Bir Vefa
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
12:50 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13:15 Hacı Arif Bey
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:25 Ev Yapımı
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35 Dengi Dengine
21:35 Soru Küpü
23:10 Ramazan Güzeldir
23:10 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk