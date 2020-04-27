27 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 8x8
04:35 Doğduğun Ev Kaderindir
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
08:45 Para Bende
10:00 Yerli Sinema
10:15 El Değmemiş Aşk
12:00 İkimizin Yerine
12:30 Doya Doya Moda
14:15 Kolpaçino 3. Devre
16:15 Survivor Panorama 2020
16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler