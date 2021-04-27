27 Nisan 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Nisan 2021 Tv 2 Yayın Akışı
27.04.2021 06:42
27 Nisan 2021 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:40 Kelime Oyunu
02:50 Kanıt
04:00 Akasya Durağı
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Kınalı Kar
08:15 Vay Anam Vay
09:45 Akasya Durağı
13:30 Elveda Derken
16:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
Son Dakika Ne Çiftlik Bank ne de Thodex! İşte akılalmaz bir yöntemle milyonlarca lirayı çarpan Türkiye'nin ilk kripto dolandırıcıları Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı