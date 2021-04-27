27 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

27 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı

27 Nisan 2021 Salı günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… NTV YAYIN AKIŞI 00:00 Bugün Yarın 00:50 Paranın Nabzı 00:55 Hava Durumu 01:00 Bugün Yarın 01:35 Gece Gündüz (Tekrar) 01:55 Hava Durumu 02:00 Haber Bülteni 02:10 Hava Durumu 02:15 Yakın Plan Tekrar) 03:00 Haber Bülteni 03:10 Yakın Plan Tekrar) 03:55 Hava Durumu 04:00 Haber Bülteni 04:35 Dünyanın Haberi(Tekrar) 04:50 Laf Aramızda 04:55 G.Abur Hava Durumu 05:00 Haber Bülteni 05:10 Hava Durumu 05:15 Kapıdaki Tehlike Susuzluk (Tekrar) 06:00 Haber Bülteni 06:40 Paranın Nabzı 06:45 G.Abur Hava Durumu 06:50 Bir Hikayem Var 06:55 Laf Aramızda 07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:20 Hava Durumu 09:25 Laf Aramızda 09:30 Geri Sayım 09:55 Dijital Para Ekranı 10:00 Haber Merkezi 10:40 Paranın Nabzı 10:45 Hava Durumu 10:50 Spor 11:00 Haber Merkezi 11:30 Piyasa Ekranı 11:35 Hava Durumu 11:40 Laf Aramızda 11:45 Spor 11:55 Dijital Para Ekranı 12:00 Haber Merkezi 12:10 Piyasa Ekranı 12:30 Paranın Nabzı 12:35 Spor 12:45 Umut Öyküleri 12:55 Hava Durumu 13:00 Öğle Bülteni 13:50 Piyasa Ekranı 13:55 G.Abur Hava Durumu 14:00 Öğle Bülteni 14:15 Piyasa Ekranı 14:20 Hava Durumu 14:25 Spor 14:35 Finans Kafe 14:55 Paranın Nabzı 15:00 Öğle Bülteni 15:40 Paranın Nabzı 15:45 Hava Durumu 15:50 Spor 16:00 Günün İçinden 16:19 Paranın Nabzı 16:25 Laf Aramızda 16:30 Spor 16:40 Dünyanın Haberi 16:50 Hava Durumu 16:55 Dijital Para Ekranı 17:00 Günün İçinden 17:25 Paranın Nabzı 17:30 Hava Durumu 17:35 Gece Gündüz 18:00 Günün İçinden 18:25 Piyasa Ekranı 18:30 Hava Durumu 18:35 Spor 18:45 Umut Öyküleri (Tekrar) 18:55 Dijital Para Ekranı 19:00 Akşam Haberleri 19:45 Piyasa Ekranı 19:50 Ana Haber Özet 19:55 G.Abur Hava Durumu 20:00 Ana Haber 20:50 Piyasa Ekranı 20:55 Hava Durumu 21:00 Siyasi İşler 22:55 Hava Durumu 23:00 Bugün Yarın 23:50 Paranın Nabzı 23:55 G.Abur Hava Durumu

Son Dakika

Ne Çiftlik Bank ne de Thodex! İşte akılalmaz bir yöntemle milyonlarca lirayı çarpan Türkiye'nin ilk kripto dolandırıcıları

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı

17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi

'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun

Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil

Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı