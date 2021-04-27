27 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

27 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı

27 Nisan 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 02:00 Aktüel Futbol 03:30 Taktik Analiz 05:30 Süper Lig Özetler 06:05 TFF 1. Lig Özetler 06:30 FIFA Magazin 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:45 Süper Lig Goller 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:25 Süper Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 TFF 1. Lig Goller 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:55 Hava Durumu 20:00 Spor Akşamı 20:45 Süper Lig Goller 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Futbol Anadolu 22:30 Stadyum

Son Dakika

Ne Çiftlik Bank ne de Thodex! İşte akılalmaz bir yöntemle milyonlarca lirayı çarpan Türkiye'nin ilk kripto dolandırıcıları

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı

17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi

'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun

Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil

Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı