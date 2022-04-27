27 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
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27 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı

27.04.2022 06:42
27 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı

27 Nisan 2022 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Yalnız Kurt

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:25 Hz. Ömer

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi

20:45 Kuruluş Osman

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Nihat Hatipoğlu, Atv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
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