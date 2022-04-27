27 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Trio

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Beşiktaş - Kasimpaşa

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Eskişehirspor - Trabzonspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Trabzonspor - Fta Antalyaspor

15:15 Kasimpaşa - M. Başakşehir

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Altay - Galatasaray

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası