27 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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27 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

27.04.2022 06:42
27 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

27 Nisan 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 Teknik Analiz

05:00 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

17:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

19:45 Avrupa'dan Futbol

20:00 Spor Akşamı

20:50 Spor Toto Süper Lig Goller

21:00 Futbol Anadolu

23:00 Aktüel Futbol

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25 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 25 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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