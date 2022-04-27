27 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
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27 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı

27.04.2022 06:42
27 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı

27 Nisan 2022 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

04:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star 2022

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Annenin sırrıdır Çocuk

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: 27 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
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