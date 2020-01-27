27 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

27 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı
22 dakika önce
27 Ocak 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Zümrüdüanka
02:15 Aşk Yeniden
04:45 Şevkat Yerimdar
06:00 İnadına Aşk
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Dünya Avucunuzda
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
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