27 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

27 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı
22 dakika önce
27 Ocak 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Kuzey Güney
03:30 5N 1K
03:45 İkizler Memo-Can
05:15 İkizler Memo-Can
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Zalim İstanbul
Son Dakika Deprem paylaşımıyla tepki çeken Berna Laçin'e soruşturma açıldı Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı: 5 ilde ciddi tehlike var Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı