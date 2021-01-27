27 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı
27.01.2021 06:42
27 Ocak 2021 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Kanıt
03:30 Akasya Durağı
04:40 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Güllerin Savaşı
09:00 Akasya Durağı
11:45 Evim Şahane
13:30 Çalıkuşu
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
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