27 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:45 Spor Artı

02:00 Inter - Milan

02:00 Stadyum

03:45 Avrupa'dan Futbol

05:25 Süper Lig Özetler

05:55 Taktik Analiz

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 Euro 2020 Magazin

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Anadolu

19:40 Atalanta - Lazio

21:00 Avrupa'dan Futbol

21:45 Spor Akşamı

22:40 Juventus - Spal

22:40 Inter - Milan