27 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 27 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

27 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

AltınorduFENERBAHÇESarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

27 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Çaykur Rizespor

TFF 1. LİG

19.00 Fatih Karagümrük - Altınordu

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

GALATASARAY

13.30 Sarı-kırmızılı kulüp, restoran markasıyla iş birliği anlaşması imzalayacak.

TRABZONSPOR

Deprem nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

11.00 Basketbol Federasyonu, Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsorluğu için imza töreni düzenleyecek.

VOLEYBOL

12.00 Voleybol Federasyonu, erkek moda markası ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

19.00 VakıfBank - PTT


Trabzonspor, Fenerbahçe, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:30 Kaynak: DHA
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