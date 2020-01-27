27 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizespor
TFF 1. LİG
19.00 Fatih Karagümrük - Altınordu
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞSüper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
GALATASARAY13.30 Sarı-kırmızılı kulüp, restoran markasıyla iş birliği anlaşması imzalayacak.
TRABZONSPORDeprem nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL11.00 Basketbol Federasyonu, Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsorluğu için imza töreni düzenleyecek.
VOLEYBOL12.00 Voleybol Federasyonu, erkek moda markası ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
19.00 VakıfBank - PTT