Son Dakika Haberleri: 27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel 27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Edirne'de bir telefon bayine giren hırsızların 27 saniyede iş yerini soyması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edirne'de bir telefon bayine giren hırsızların 27 saniyede iş yerini soyması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da çaldıkları bir araçla Edirne'ye gelen zanlılar, gece yarısı Sabuni Mahallesi Saraçlar Caddesi'ndeki telefon bayinin camını taşla kırdı.

İş yerine giren zanlılar 27 saniyede 15 cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayarı çaldı, ardından geldikleri araçla İstanbul istikametine kaçtı.

Çalışma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kimliklerini belirlediği şüpheliler E.A, Y.D. ve O.A'yı İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli zanlıların camı kırarak iş yerine girmesi, reyonda bulunan telefonları ve dizüstü bilgisayarları toplayarak geldikleri araca binmeleri yer alıyor.

27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında

İstanbul, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:03 Kaynak: AA
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