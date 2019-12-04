Son Dakika Haberleri: 27 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa 27 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar - Son Dakika

27 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar

6 saat önce

Edirne'de telefon bayisinden 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde çok sayıda cep telefonu çalan maskeli 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı.

27 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar, System.String[]

Edirne'de telefon bayisinden 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde çok sayıda cep telefonu çalan maskeli 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Saraçlar Caddesi'ndeki bir telefon bayisinin önüne otomobille gelen maskeli 3 kişi, iş yerinin camını kırarak içeri girdi. 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerindeki çok sayıda cep telefonunu çalan hırsızlar araçlarıyla İstanbul'a kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede aracın İstanbul'da olduğu tespit edildi.


Ekipler tarafından yapılan operasyonda hırsızlık şüphelileri 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE

İstanbul, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:01 Kaynak: İHA
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