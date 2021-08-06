27. Saraybosna Film Festivali'nin açılışını TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi yapacak - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 13-20 Ağustos'ta düzenlenecek 27. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) açılışı, yönetmenliğini Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in üstlendiği TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmiyle yapılacak.

Birbirine komşu iki köfte ustasını konu alan "Komşuluk Halleri", 13 Ağustos Cuma günü açık hava sinemasında sanatseverlerle buluşacak.

Bu arada bu yılki festivalde, TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 film yer alıyor.

Yönetmenliğini Jasmila Zbanic'in yaptığı TRT ortak yapımı ve Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" (Nereye Gidiyorsun Aida?) filmi, festivalin "Odak Noktası" programında seyirciyle buluşacak.

TRT ortak yapımı Cem Özay'ın "Af", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmleri de festival kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde 47 film yarışacak

Bu yıl 27. kez sinemaseverlere kapılarını açacak SFF'de, "Saraybosna'nın Kalbi" isimli festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 47 film yarışacak.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 film yer alırken; 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

"Belgesel film" kategorisinde ise Türkiye yapımı "Yaramaz Çocuklar" yarışıyor.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.