Üye Girişi
27. Saraybosna Film Festivali'nin açılışını TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi yapacak - Son Dakika

27. Saraybosna Film Festivali'nin açılışını TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi yapacak

06.08.2021 10:10
27. Saraybosna Film Festivali'nin açılışını TRT yapımı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 13-20 Ağustos'ta düzenlenecek 27. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) açılışı, yönetmenliğini Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in üstlendiği TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmiyle yapılacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 13-20 Ağustos'ta düzenlenecek 27. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) açılışı, yönetmenliğini Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in üstlendiği TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmiyle yapılacak.

Birbirine komşu iki köfte ustasını konu alan "Komşuluk Halleri", 13 Ağustos Cuma günü açık hava sinemasında sanatseverlerle buluşacak.

Bu arada bu yılki festivalde, TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 film yer alıyor.

Yönetmenliğini Jasmila Zbanic'in yaptığı TRT ortak yapımı ve Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" (Nereye Gidiyorsun Aida?) filmi, festivalin "Odak Noktası" programında seyirciyle buluşacak.

TRT ortak yapımı Cem Özay'ın "Af", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmleri de festival kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde 47 film yarışacak

Bu yıl 27. kez sinemaseverlere kapılarını açacak SFF'de, "Saraybosna'nın Kalbi" isimli festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 47 film yarışacak.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 film yer alırken; 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

"Belgesel film" kategorisinde ise Türkiye yapımı "Yaramaz Çocuklar" yarışıyor.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.

Saraybosna Film Festivali, Saraybosna, Yönetmen, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 27. Saraybosna Film Festivali'nin açılışını TRT yapımı 'Komşuluk Halleri' filmi yapacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı 11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü 11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, yerini yardımcısına devretti 11:02 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, yerini yardımcısına devretti
Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! 10:39 Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum 10:26 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı 10:15 Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü 10:08 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı 09:19 Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
11:15 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı
11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü
11:05 Yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haber! Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
11:01 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, yerini yardımcısına devretti
10:54 Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor
10:38 Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti
10:25 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum
10:11 İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak
10:07 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor         
11:16
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tehditler savurdu Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tehditler savurdu         
11:11
Yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haber! Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı Yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haber! Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı         
11:05
Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor         
10:54
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım         
10:28
Görenler abla-kardeş sanıyor! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu olay oldu Görenler abla-kardeş sanıyor! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu olay oldu         
10:22
İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak         
10:12
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı         
02:36
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı         
21:58
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 11:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 27. Saraybosna Film Festivali'nin açılışını TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement